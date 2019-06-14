Украина — Южная Корея. Онлайн-трансляция финала молодежного чемпионата мира Сегодня, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Gazeta/Bartosz Banka via REUTERS В мартовском товарищеском матче Украина обыграла Южную Корею Gazeta/Bartosz Banka via REUTERS

НВ следит за финалом молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи, а также событиями вокруг него. Начало — в 19.00 по киевскому времени завтра, 15 июня.



Ориентировочные составы:

Украина: Лунин — Конопля, Сафронов, Бондарь, Бескоровайный, Корниенко — Цитаишвили, Чех, Дрышлюк, Булеца — Сикан

Южная Корея: Ён — Сол, Ву, Ик — Ён, Мин, Чжин, Вук, Чой — Ин, Хун

Украина: на пути в первый для себя финал молодежного ЧМ u20 выиграла группу с США, Катаром и Нигерией, а также прошла в плей-офф Панаму, Колумбию и Италию.

Команда не знает поражений девять официальных и контрольных поединков кряду при семи победах. Сборная не сможет рассчитывать в игре на ключевого защитника Дениса Попова из-за дисквалификации.

Южная Корея: впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ u20. На этом пути команда опередила в группе Португалию и ЮАР, но уступила первое место Аргентине, а также прошла в плей-офф Японию, Сенегал и Эквадор;

Сборная выиграла пять предыдущих поединков кряду, уступив перед этим на текущем турнире только Португалии 0:1.

Статистика: предыдущий матч этих молодежных сборных состоялся 21 марта 2019-го года и завершился победой Украины со счетом 1:0.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Украине — ее победа оценивается коэффициентом 2,30, выигрыш Южной Кореи — коэффициентом 3,10, ничья в основное время — коэффициентом 2,75.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Гол Сергея Булецы в матче против Италии вывел Украину в финал молодежного ЧМ.