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Украина впервые в истории драматично вышла в финал молодежного чемпионата мира — видео

Вчера, 20:28
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Украина впервые в истории драматично вышла в финал молодежного чемпионата мира — видео - фото

УАФ

Украина вышла в финал, играя в меньшинстве

В полуфинале молодежного чемпионата мира по футболу сборная Украины с минимальным счетом 1:0 победила команду Италии и впервые в истории вышла в финал.

Первый тайм прошел с преимуществом желто-синих, которые хотя и не имели явных моментов, но были ближе соперника к тому, чтобы открыть счет, однако Сергей Булеца и Виктор Корниенко не забили ударами со штрафного.

На исходе получаса игры сборная Италии имела шанс забить, когда Андреа Пинамонти не сумел угодить в угол ворот украинской команды.

Сразу после этого подопечные Александра Петракова пробили ворота соперника. Это Ефим Конопля прошел флангом и прострелил в центре, где оставшийся один Булеца пробил точно в сетку.

На 80-й минуте молодежная сборная Италии получила численный перевес после удаления Дениса Попова за вторую желтую карточку, а вслед за этим Алексей Кащук угодил в перекладину.

В добавленное время Джанлука Скамакка, казалось, эффектным ударом сравнял счет, но после просмотра видеоповтора арбитр матча Рафаэл Клаус отменил взятие ворот за фол у нападающего итальянцев.

В финале 15 июня сборная Украины сыграет с командой Южной Кореи.

Украина — Италия 1:0

Гол: Булеца, 65

Украина: Лунин — Конопля, Бескоровайный, Бондарь, Попов, Корниенко — Чех (Хахлев, 69), Дрышлюк, Кащук, Булеца (Сафронов, 83) — Сикан (Супряга, 63)

Италия: Плиццари — Габбиа, Дель Прато, Раньери, Эспозито (Капоне, 73) — Фраттези (Альберико, 46), Пеллегрини, Белланова, Трипальделли (Оливьери, 84) — Пинамонти, Скамакка

Предупреждены: Сикан, Попов — Раньери

Удален: Попов, 80

Ранее сборная Украины по футболу одолела команду Колумбии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира и впервые в истории вышла в полуфинал.

НВ

Теги:   Сборная Италии Сборная Украины Футбол

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