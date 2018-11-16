Украина в рамках Лиги наций потерпела разгром от Словакии

Сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте. Это Марек Гамшик выкатил под удар Альберту Руснаку после розыгрыша штрафного, а тот мощно пробил в ближний угол ворот Дениса Бойко.

Чуть более, чем через треть часа результат стал 2:0. Юрай Куцка получил мяч с правой стороны полукруга и мощно пробил, тогда как Бойко совершил ошибку, выпустив снаряд из рук.

Гости сократили отставание в начале второго тайма. Александр Караваев протащил мяч по правому флангу, отдал на линию штрафной на Евгения Коноплянку, который в одно касание отправил мяч в дальний угол.

Но Украине не удалось развить этот успех. Сперва Адам Зреляк умело подставил пятку под удар Руснака после того, как сфера угодила в стойку, а потом все тот же Руснак нашел Роберта Мака на линии штрафной: тот убрал защитника и установил окончательный счет, точно пробив в дальний угол.

Тем самым Словакия набрала первые и последние очки в Лиге наций этого розыгрыша. Украина, которая досрочно вышла в первый дивизион турнира, закончила выступления в турнире на минорной ноте.

Словакия - Украина 4:1

Голы: Руснак, 6, Куцка, 26, Зреляк, 52, Мак, 61 - Коноплянка, 47

Словакия: Дубравка — Пекарик, Шкртел, Шкриняр, Ганцко — Грегуш — Руснак, Куцка (Беро, 30), Гамшик, Мак (Стох, 68) — Зреляк (Дюриш, 82)

Украина: Бойко — Караваев, Бурда, Кривцов (Пластун, 14), Матвиенко — Зинченко, Степаненко, Малиновский — Цыганков, Борячук (Коваленко, 62), Коноплянка (Шапаренко, 64)

Предупреждены: Грегуш — Бурда, Степаненко, Пластун

НВ