Украина в рамках Лиги наций потерпела разгром от Словакии

Сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.
Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте. Это Марек Гамшик выкатил под удар Альберту Руснаку после розыгрыша штрафного, а тот мощно пробил в ближний угол ворот Дениса Бойко.
Чуть более, чем через треть часа результат стал 2:0. Юрай Куцка получил мяч с правой стороны полукруга и мощно пробил, тогда как Бойко совершил ошибку, выпустив снаряд из рук.
- Читайте также: Словакия - Украина 4:1. События по минутам матча Лиги наций
Гости сократили отставание в начале второго тайма. Александр Караваев протащил мяч по правому флангу, отдал на линию штрафной на Евгения Коноплянку, который в одно касание отправил мяч в дальний угол.
Но Украине не удалось развить этот успех. Сперва Адам Зреляк умело подставил пятку под удар Руснака после того, как сфера угодила в стойку, а потом все тот же Руснак нашел Роберта Мака на линии штрафной: тот убрал защитника и установил окончательный счет, точно пробив в дальний угол.
Тем самым Словакия набрала первые и последние очки в Лиге наций этого розыгрыша. Украина, которая досрочно вышла в первый дивизион турнира, закончила выступления в турнире на минорной ноте.
Словакия - Украина 4:1
Голы: Руснак, 6, Куцка, 26, Зреляк, 52, Мак, 61 - Коноплянка, 47
Словакия: Дубравка — Пекарик, Шкртел, Шкриняр, Ганцко — Грегуш — Руснак, Куцка (Беро, 30), Гамшик, Мак (Стох, 68) — Зреляк (Дюриш, 82)
Украина: Бойко — Караваев, Бурда, Кривцов (Пластун, 14), Матвиенко — Зинченко, Степаненко, Малиновский — Цыганков, Борячук (Коваленко, 62), Коноплянка (Шапаренко, 64)
Предупреждены: Грегуш — Бурда, Степаненко, Пластун
НВ
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования