Украина увезла результативную ничью из Италии

В товарищеском матче сборных Италии и Украины по футболу зафиксирована ничья 1:1.

Хозяева поля с первых минут перехватили инициативу и принялись нагнетать обстановку у ворот гостей. Уже на 5-й минуте Андрей Пятов парировал непростой выстрел Федерико Бернардески, который решился на удар издали.

Позже вратарь желто-синих спас свою команду после ударов от Федерико Кьезы (дважды), Леонардо Бонуччи и Николо Бареллы, тогда как Лоренцо Инсинье пробил в нескольких сантиметрах от стойки.

После перерыва рисунок игры не поменялся, но спустя 10 оборотов секундной стрелки после возобновления матча Скуадра Адзурра открыла счет. Бернардески пробил из-за пределов штрафной, Пятов дотянулся до мяча, но тот выскользнул из рук и пересек линию ворот.

Подопечные Андрея Шевченко были в положении отыгрывающихся семь минут, когда после розыгрыша углового мяч отлетел к Руслану Малиновскому, который с разворота эффектно пробил в угол рамки итальянцев.

Воодушевившись взятием ворот, гости могли выходить вперед, но Малиновский со штрафного угодил в перекладину, Джиджи Доннарумма вытащил удар Романа Яремчука, а Виктор Цыганков не попал в угол после быстрой контратаки.

Италия - Украина 1:1

Голы: Бернардески, 55 - Малиновский, 62

Италия: Доннарумма — Флоренци (Пиччини, 84), Бонуччи, Кьеллини, Бираги (Кришито, 87) — Верратти (Бонавентура, 70), Жоржиньо, Барелла (Пеллегрини, 78) — Инсинье (Берарди, 78), Бернардески (Иммобиле, 57), Кьеза

Украина: Пятов — Караваев, Бурда, Ракицкий (Кривцов, 87), Матвиенко — Сидорчук (Степаненко, 57), Малиновский — Зинченко, Марлос (Цыганков, 46), Коноплянка (Петряк, 73) — Яремчук (А. Кравец, 76, Бутко, 90)

Предупреждены: Верратти, Кьеза — Ракицкий, Бурда

НВ