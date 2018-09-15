Украина сравняла счет в матче Кубка Дэвиса

Украинский теннисист Сергей Стаховский в двух сетах победил португальца Педро Соузу в матче Кубка Дэвиса и сравнял счет в противостоянии.

В первом сете Стаховский уверенно переиграл Соузу со счетом 6:3. Украинец взял две подачи соперника, проиграв лишь одну свою. Второй сет Стаховский провел еще увереннее, сделав два брейка и не проиграв ни одной своей подачи - 6:2. Матч продолжался 1 час и 6 минут.

Сергей Стаховский (Украина) - Педро Соуза (Португалия) - 6:3, 6:2

В первом матче противостояния Украина - Португалия Илья Марченко в трех сетах уступил лидеру португальцев Жоау Соузе (6:4, 2:6, 3:6).

В субботу, 15 сентября, противостояние продолжится поединком в парном разряде между Молчановым и Стаховским против Элиаша и Жуана Соузы. Матч запланирован на 10:30. Позже состоятся два одиночных матча - Стаховский сыграет против Жоао Соузы, а Марченко - против Педро Соузы.

Победа над португальцами позволит Украине сохранить прописку в Первой группе. Команда, которая проиграет отправится в октябре в ЮАР, где в матче с юго-африканцами получит последний шанс не опуститься во Вторую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

В июле вторая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл во втором раунде турнира серии Большого шлема Уимблдон, уступив представителю США Сэм Куэрри.