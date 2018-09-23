Украина собралась подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году

Федерация футбола Украины (ФФУ) готовит заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году в Украине.

Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко в интервью каналу Футбол 1. По его словам, окончательное решение по этому поводу будет принято на исполкоме организации.

"Сейчас готовим заявку в УЕФА на проведение Суперкубка. Время у нас есть. Следующая заявка будет на 2021 год. Решение о проведении такого матча будет приниматься на исполкоме, когда и в каком виде мы ее подаем", - сказал Павелко.

Отметим, что с 2013 года матч за Суперкубок УЕФА неизменно меняет место проведения. В 2018 году игра состоялась в Таллине.

Украина в 2018 году принимала финал Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве на НСК Олимпийский.

Ранее на заседании Исполкома Федерации футбола Украины в Одессе были приняты решения о возможном увеличении количества команд в украинской Премьер-лиге, начиная с сезона-2019/2020, а также внедрении видеоповторов во время матчей.