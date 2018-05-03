Украина сняла запрет на выступление своих спортсменов в России - глава МОК

Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на выступление украинских спортсменов на соревнованиях в России после переговоров с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Об этом сообщил глава МОК Томас Бах в интервью ТАСС. По его словам, организация уже получила официальное подтверждение от украинской стороны о снятии запрета.

"Украинский министр спорта запретил своим спортсменам участвовать в соревнованиях в России. Но после переговоров с МОК это решение был изменено, а украинцы могут участвовать в соревнованиях в России. Мы уже получили официальное подтверждение от властей страны, что запрет больше не действует", - сказал Бах.

Глава МОК подчеркнул, что спорт должен быть вне политики, а все бойкоты направлены против ценностей организации.

"Исполком МОК обсудил вопрос бойкотов по политическим мотивам. Мы придерживаемся своей позиции – нулевая толерантность к подобным проявлениям. Спорт должен объединять и быть вне политики", - добавил Бах.

Ранее Жданов сообщил, что в сети распространяется недостоверная информация о якобы отмене приказа Министерства молодежи и спорта о запрете участия национальных сборных команд Украины в соревнованиях на территории страны-агрессора.

В марте министерство молодежи и спорта Украины приняло решение не отправлять спортсменов на все соревнования, которые будут проходить на территории РФ. Позже глава ведомства Игорь Жданов уточнил, что атлеты, которые все равно захотят поехать на соревнования в Россию, должны будут сами оплатить свою поездку и не представлять Украину.

18 апреля, Ассоциация спортивной борьбы Украины (АСБУ) приняла решение отправить своих борцов на чемпионат Европы в российском Каспийске, поскольку, "запрет на участие атлетов на территории РФ потеряла силу".

АСБУ опубликовала приказ профильного министерства от 11 апреля 2018 года, который не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, проводимых на территории России, однако запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета.