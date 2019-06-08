Украина — Сербия. Видео голов и обзор матча
В третьем туре квалификации на Евро-2020 сборная Украины со счетом 5:0 разгромила команду Сербии.
Разгром начал Виктор Цыганков, который после прострела от Александра Караваева пробил точно в ворота. Он же удвоил перевес хозяев после стремительной контратаки.
Следующий гол желто-синие провели уже во втором тайме, когда на первой же его минуте отличился Евгений Коноплянка фирменным обводящим ударом.
Позже Роман Яремчук довел счет до 4:0. Взятие ворот стало результатом атаки украинцев правым флангом, откуда прострел сделал Караваев.
Впоследствии Коноплянке также удалось оформить дубль, когда он забил похожий на свой первый мяч точным выстрелом в правый нижний угол.
В третьем туре отборочного цикла на Евро-2020 сборная Украины по футболу со счетом 5:0 разгромила команду Сербии.
НВ