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Украина — Сербия. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 00:05
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Украина — Сербия. Видео голов и обзор матча - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Цыганков оформил дубль в первом тайме

В третьем туре квалификации на Евро-2020 сборная Украины со счетом 5:0 разгромила команду Сербии.

Разгром начал Виктор Цыганков, который после прострела от Александра Караваева пробил точно в ворота. Он же удвоил перевес хозяев после стремительной контратаки.

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Следующий гол желто-синие провели уже во втором тайме, когда на первой же его минуте отличился Евгений Коноплянка фирменным обводящим ударом.

Позже Роман Яремчук довел счет до 4:0. Взятие ворот стало результатом атаки украинцев правым флангом, откуда прострел сделал Караваев.

Впоследствии Коноплянке также удалось оформить дубль, когда он забил похожий на свой первый мяч точным выстрелом в правый нижний угол.

В третьем туре отборочного цикла на Евро-2020 сборная Украины по футболу со счетом 5:0 разгромила команду Сербии.

НВ

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