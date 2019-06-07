Украина разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020 Вчера, 23:41 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Украина закрепилась на первом месте в своей отборочной группе REUTERS/Gleb Garanich

В третьем туре отборочного цикла на Евро-2020 сборная Украины по футболу со счетом 5:0 разгромила команду Сербии.



Хозяева с первых минут прижали соперника к их воротам, но сумели открыть счет в середине первого тайма, когда после прострела от Александра Караваева Виктор Цыганков ударом в касание поразил правый нижний угол.

Не прошло и двух полных минут, как атакующий полузащитник Динамо сделал дубль после стремительной контратаки, нанеся обводящий выстрел.

Гости не нашлись с ответом, а уже на первом обороте секундной стрелки пропустили третий мяч — это Евгений Коноплянка отличился фирменным ударом в правую шестерку.

На исходе почти часа игры четвертый мяч удалось забить Роману Яремчуку, который воспользовался прострелом Караваева с правого фланга.

Позже пришла очередь Коноплянки оформить дубль. Как и в эпизоде с первым своим голом, полузащитник сместился слева в центр и пробил точно в правый нижний угол ворот Сербии.

Победа позволила сборной Украины закрепиться на первом месте группы B квалификации на Евро-2020 с семью очками. Ближайший преследователь Люксембург отстает на три балла.

Украина — Сербия 5:0

Голы: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко (Шепелев, 72), Зинченко, Малиновский — Цыганков, Яремчук (Кравец, 67), Коноплянка (Коваленко, 76)

Сербия: Дмитрович — Миленкович, Спаич, Коларов — Тадич, Гачинович, Максимович, Костич — Льяич (Фейса, 60) — Прийович (Митрович, 53), Йович (Лазович, 72)

Предупреждены: Миленкович, Спаич

НВ