Петр Шевченко
Многоходовка Коломойского против НАБУ: сколько заплатит Украина
Марк Мэнсон
Морковка на палочке. Как спастись от горькой правды жизни
Роберт Бассили
Попасть в ловушку. Когда бизнесмены на грани самоубийства
Кристина Бердинских
25% Порошенко. Кому они достанутся?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Украина разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020

Вчера, 23:41
Цей матеріал також доступний українською
Украина разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020 - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Украина закрепилась на первом месте в своей отборочной группе

В третьем туре отборочного цикла на Евро-2020 сборная Украины по футболу со счетом 5:0 разгромила команду Сербии.

Хозяева с первых минут прижали соперника к их воротам, но сумели открыть счет в середине первого тайма, когда после прострела от Александра Караваева Виктор Цыганков ударом в касание поразил правый нижний угол.

Не прошло и двух полных минут, как атакующий полузащитник Динамо сделал дубль после стремительной контратаки, нанеся обводящий выстрел.

Читайте также:
 Украина — Сербия — 5:0. События по минутам матча отбора Евро-2020

Гости не нашлись с ответом, а уже на первом обороте секундной стрелки пропустили третий мяч — это Евгений Коноплянка отличился фирменным ударом в правую шестерку.

На исходе почти часа игры четвертый мяч удалось забить Роману Яремчуку, который воспользовался прострелом Караваева с правого фланга.

Позже пришла очередь Коноплянки оформить дубль. Как и в эпизоде с первым своим голом, полузащитник сместился слева в центр и пробил точно в правый нижний угол ворот Сербии.

Победа позволила сборной Украины закрепиться на первом месте группы B квалификации на Евро-2020 с семью очками. Ближайший преследователь Люксембург отстает на три балла.

Читайте также:
 Украина — Сербия. Видео голов и обзор матча

Украина — Сербия 5:0

Голы: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко (Шепелев, 72), Зинченко, Малиновский — Цыганков, Яремчук (Кравец, 67), Коноплянка (Коваленко, 76)

Сербия: Дмитрович — Миленкович, Спаич, Коларов — Тадич, Гачинович, Максимович, Костич — Льяич (Фейса, 60) — Прийович (Митрович, 53), Йович (Лазович, 72)

Предупреждены: Миленкович, Спаич

НВ

Теги:   Сборная Сербии Сборная Украины Евро-2020 Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 23:38

img
Украина — Сербия — 5:0. События по минутам матча отбора Евро-2020
14216
Футбол

Сегодня, 00:05

img
Украина — Сербия. Видео голов и обзор матча
5653
Футбол

Сегодня, 01:04

img
Соперники Украины сыграли вничью, Испания одержала третью победу. Результаты матчей отбора на Евро-2020 — видео
4181

Главное

События

Сегодня, 19:02

img
26%. За 5 лет процент жителей Закарпатья, выступающих за унитарную Украину уменьшился более чем в 3,5 раза — опрос
Футбол

Вчера, 23:38

img
Украина — Сербия — 5:0. События по минутам матча отбора Евро-2020
Политика

Сегодня, 16:09

img
Журналист Сергей Рахманин присоединился к партии Вакарчука