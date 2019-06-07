Украина — Сербия — 1:0. Онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020 Сегодня, 22:14 Цей матеріал також доступний українською УАФ Украина выиграла все предыдущие матчи у Сербии УАФ

НВ следит за матчем отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Сербии, а также событиями вокруг него. Начало — в 21.45 по киевскому времени 7 июня.



Стартовые составы:

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко — Цыганков, Малиновский, Зинченко, Коноплянка — Яремчук

Запасные: Панькив, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Безус, Кравец, Беседин, Пластун, Швед, Шепелев, Коваленко

Сербия: Дмитрович — Миленкович, Спаич, Коларов — Гачинович, Льяич, Максимовичи, Костич — Тадич — Йович, Прийович



Запасные: Райкович, Васильевич, Рукавина, Милетич, Живкович, А. Митрович, С. Митрович, Катай, Фейса, Радоньич, Лукич, Лазович

Украина: после двух туров лидирует в группе с четырьмя очками в активе. Команда потерпела одно поражение в 13-ти предыдущих поединках во всех турнирах и товарищеских встречах при семи победах;

Благодаря победе в своей группе Лиги наций сборная вышла в первый дивизион турнира. Хозяева не смогут рассчитывать на вратаря Дениса Бойко, полузащитников Виталия Буяльского и Андрея Ярмоленко, а также нападающего Жуниора Мораеса (травмы).

Сербия: после одного матча занимает четвертое место в группе с одним баллом. Не знает поражений восемь поединков кряду во всех турнирах и товарищеских встречах при четырех победах;

Благодаря победе в своей группе Лиги наций сборная вышла во второй дивизион турнира. Гости не смогут рассчитывать на полузащитников Неманью Матича и Сергея Милинковича-Савича (травмы).

Статистика знает три матча между командами. В каждом из них сильнее была Украина. В двух случаях — в рамках товарищеских встреч (2008 и 2016 годы), еще в одном — на Кипрском международном турнире (2009).

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Украине — ее победа оценивается коэффициентом 2,62, выигрыш Сербии — коэффициентом 2,87, ничья — коэффициентом 3,00.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

26 минута. ГОООООЛ!!! Україна виходить вперед!

24 минута. Дмитрович сначала парировал удар Коноплянки, а затем сразу успел среагировать на добивание Яремчука!

23 минута. Караваев не успел на классную разрезную передачу Малиновского

22 минута. Желтую получил Миленкович за фол на Яремчуке

21 минута. Йовича одного оставили в штрафной, но пока серб думал, что делать с мячом, его опередил Степаненко

20 минута. Пятов ошибся во время розыгрыша углового, но арбитр свистнул фол в нападении со стороны сербских игроков

20 минута. Миколенко заблокировал прострел Гачиновича — угловой

17 минута. Коноплянка целил в дальний угол, но не попал в ворота!

14 минута. Опять Прийович на острие атаки! Миколенко в последний момент опередил нападающего и выбил мяч на угловой

14 минута. В последние минуты сербы немного оттеснили украинцев от своих ворот

11 минута. Украинцы выбежали в контратаку, Зинченко отдал на фланг Цыганкову, а тот решил пробить — выше

9 минута. Опасный ответ от сербов! Прийович пробивал с лету в ближний угол, но мяч, к счастью, не попал в ворота

7 минута. Еще один удар от Зинченко — на этот раз хавбек попал в своего

6 минута. Удар Зинченко из-за пределов штрафной заблокировал Спаич

5 минута. Костич головой выбил мяч на угловой после навеса Миколенко

3 минута. Прорыв Малиновского в штрафной остановили защитники

3 минута. Коноплянка пробил с правой после смещения в центр, но его удар заблокировали

2 минута. Пятов неудачно выбил мяч в аут

Гимны прозвучали, матч начался!



Стали известны стартовые составы:

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко — Цыганков, Малиновский, Зинченко, Коноплянка — Яремчук

Запасные: Панькив, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Безус, Кравец, Беседин, Пластун, Швед, Шепелев, Коваленко



Сербия: Дмитрович — Миленкович, Спаич, Коларов — Гачинович, Льяич, Максимовичи, Костич — Тадич — Йович, Прийович



Запасные: Райкович, Васильевич, Рукавина, Милетич, Живкович, А. Митрович, С. Митрович, Катай, Фейса, Радоньич, Лукич, Лазович



Видео предматчевой тренировки сборной Украины:



Сегодня игроки и тренеры сборной Украины прогулялись Львовом, где и пройдет матч

