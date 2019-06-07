Когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина — Сербия Сегодня, 13:49 Цей матеріал також доступний українською УАФ Сборная Украины после двух туров лидирует в группе УАФ

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча квалификации на Евро-2020 между сборными Украины и Сербии.



Поединок отбора на Евро-2020 Украина — Сербия начнется сегодня, 7 июня, в 21.45 по киевскому времени во Львове на стадионе Арена Львов.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканалах Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать о сборной Украины накануне матча:

— после двух туров лидирует в группе отбора Евро-2020 с четырьмя очками в активе;

— потерпела одно поражение в 13-ти предыдущих поединках во всех турнирах и товарищеских встречах при семи победах;

— благодаря победе в своей группе Лиги наций вышла в первый дивизион турнира;

— не сможет рассчитывать на вратаря Дениса Бойко, полузащитников Виталия Буяльского и Андрея Ярмоленко, а также нападающего Жуниора Мораеса (травмы).

Что нужно знать о сборной Сербии накануне матча:

— после одного матча занимает четвертое место в группе отбора Евро-2020 с одним баллом;

— не знает поражений восемь поединков кряду во всех турнирах и товарищеских встречах при четырех победах;

— благодаря победе в своей группе Лиги наций вышла во второй дивизион турнира;

— не сможет рассчитывать на полузащитников Неманью Матича и Сергея Милинковича-Савича (травмы)

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Бурда, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Коноплянка, Малиновский, Цыганков, Яремчук

Сербия: Дмитрович, Рукавина, Миленкович, Спаич, Коларов, Льяич, Гачинович, Максимович, Тадич, Митрович, Йович

НВ