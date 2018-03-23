Украина - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча

НВ следит за ходом товарищеской игры между сборными Украины и Саудовской Аравии, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 23 марта, в 21.00 по киевскому времени.
Когда и где смотреть матч Украина - Саудовская Аравия
Ориентировочный состав сборной Украины:
Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Зинченко - Буяльский, Степаненко - Марлос, Коноплянка, Цыганков - Кравец
Онлайн трансляция матча, который состоится в испанской Марбелье на Муниципальном стадионе, начнется 23 марта в 21.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Украина и Футбол 1.
Сборная Украины: не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018. Команда выиграла в четырех предыдущих поединках из шести при двух поражениях. Подопечные Андрея Шевченко одержали победу в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Словакии (2:1).
Сборная Саудовской Аравии: пробилась в финальную часть чемпионата мира-2018 со второго места в своей подгруппе, где оказалась выше Таиланда, Ирака, ОАЭ и Австралии, но проиграла пальму первенства Японии. Команда выиграла два из семи предыдущих поединков при четырех поражениях. Подопечные Пицци уступили в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Ирака (1:4).
Статистика знает пока что один поединок между этими командами, который состоялся в групповом этапе чемпионата мира 2006 года, в котором Украина победила со счетом 4:0.
Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Украине - коэффициент на ее победу равен 1,73, тогда как выигрыш Саудовской Аравии оценивается в 5,00, а ничья - в 3,60.
Текстовая онлайн-трансляция НВ
Накануне сборная Украины провела первую тренировку в Испании:
Перше тренування???????? в Іспанїї!#МиЗбірна pic.twitter.com/jRXcijh9ab— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 22 марта 2018 г.
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