Украина - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча

Это уже вторая встреча Украины против Саудовской Аравии в истории

НВ следит за ходом товарищеской игры между сборными Украины и Саудовской Аравии, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 23 марта, в 21.00 по киевскому времени.

Ориентировочный состав сборной Украины:

Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Зинченко - Буяльский, Степаненко - Марлос, Коноплянка, Цыганков - Кравец

Онлайн трансляция матча, который состоится в испанской Марбелье на Муниципальном стадионе, начнется 23 марта в 21.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

Сборная Украины: не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018. Команда выиграла в четырех предыдущих поединках из шести при двух поражениях. Подопечные Андрея Шевченко одержали победу в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Словакии (2:1).

Сборная Саудовской Аравии: пробилась в финальную часть чемпионата мира-2018 со второго места в своей подгруппе, где оказалась выше Таиланда, Ирака, ОАЭ и Австралии, но проиграла пальму первенства Японии. Команда выиграла два из семи предыдущих поединков при четырех поражениях. Подопечные Пицци уступили в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Ирака (1:4).

Статистика знает пока что один поединок между этими командами, который состоялся в групповом этапе чемпионата мира 2006 года, в котором Украина победила со счетом 4:0.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Украине - коэффициент на ее победу равен 1,73, тогда как выигрыш Саудовской Аравии оценивается в 5,00, а ничья - в 3,60.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Накануне сборная Украины провела первую тренировку в Испании: