Украина решила поддержать заявку США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026 по футболу - медиа

Украина учитывает три фактора перед голосованием за заявку США, Канады и Мексики

Украина поддержит совместную заявку США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году, сообщает Sport Arena.

По информации портала, таковы планы Министерства иностранных дел Украины. Единственным конкурентом североамериканской заявки выступает Марокко.

Как отмечает медиа, МИД не собирается голосовать за заявку африканской страны на предстоящих 13 июня выборах хозяев мундиаля-2026 во время конгресса ФИФА в России по трем причинам.

Так, голосовать от Украины будет временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский, а не представители Федерации футбола Украины, которая бойкотирует конгресс ФИФА в России.

Кроме того, МИД учел, что Марокко не голосовал за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целосности Украины в 2014 году. Наконец, президент США Дональд Трамп обращался к союзникам поддержать совместную заявку, а Украина является союзником Соединенных Штатов.

Ранее США, Канада и Мексика объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году. Сообщалось, что США являются основными претендентами на проведения ЧМ-2026.