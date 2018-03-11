Украина приняла решение по поводу поездки на биатлонный этап Кубка мира в Россию

Сборная Украины по биатлону поедет на этап Кубка мира в Тюмень

Сборная Украины решила ехать на этап Кубка мира по биатлону в российскую Тюмень, сообщил в эфире комментатор телеканала UA:Перший Андрей Столярчук.

По его словам, это решение уже окончательное. В Тюмень поедет основной состав, а также украинки, выступающие на Кубке IBU. В частности, к женской команде присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, занимающие места в первой десятке Кубка IBU.

Напомним, ранее президент Федерации баитлона Украины Владимир Брынзак, комментируя возможный бойкот этапа в Тюмени, сообщил, что украинцы не поедут в Россию, если так решат и остальные сборные.

Перед этим сборная Канады сообщила о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в российской Тюмени. Это решение стало ответом на слабое, по мнению канадцев, наказание для России со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил.

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 в Южной Корее. Эти санкции введены в ответ на допинговые скандалы и государственную поддержку данной политики.

Ранее Владимир Брынзак не исключил, что чиновники из российского министерства могли подсыпать допинг и украинским спортсменам.