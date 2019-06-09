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Украина потеряла двух игроков перед матчем отбора на Евро-2020

Вчера, 20:35
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Украина потеряла двух игроков перед матчем отбора на Евро-2020 - фото

Артем Беседин via Instagram

Беседин не сыграет против Люксембурга

Нападающий Артем Беседин и защитник Богдан Бутко не помогут сборной Украины в матче отбора на Евро-2020 против Люксембурга.

Оба игрока получили травмы, сообщает телеканал Футбол.

Насколько тяжелые повреждения у Бутко и Беседина, не сообщается.

Игру против Люксембурга также пропустит Андрей Ярмоленко, который покинул расположение национальной сборной в воскресенье утром.

Кроме этого, пока не известно, сможет ли сыграть в матче полузащитник Марлос, который пропустил игру с Сербией из-за повреждения.

Матч Украина — Люксембург состоится 10 июня на Арене Львов. Начало в 21:45 по киевскому времени.

7 июня в матче третьего тура отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0.

Теги:   Евро-2020 Сборная Люксембурга Сборная Украины

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