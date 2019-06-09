Украина потеряла двух игроков перед матчем отбора на Евро-2020
Нападающий Артем Беседин и защитник Богдан Бутко не помогут сборной Украины в матче отбора на Евро-2020 против Люксембурга.
Оба игрока получили травмы, сообщает телеканал Футбол.
Насколько тяжелые повреждения у Бутко и Беседина, не сообщается.
Игру против Люксембурга также пропустит Андрей Ярмоленко, который покинул расположение национальной сборной в воскресенье утром.
Кроме этого, пока не известно, сможет ли сыграть в матче полузащитник Марлос, который пропустил игру с Сербией из-за повреждения.
Матч Украина — Люксембург состоится 10 июня на Арене Львов. Начало в 21:45 по киевскому времени.
7 июня в матче третьего тура отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0.