Украина укрепила лидерство в группе отбора на Евро-2020 Вчера, 23:52 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Яремчук принес победу сборной Украины REUTERS/Gleb Garanich

Сборная Украины со счетом 1:0 переиграла команду Люксембурга и закрепила лидерство в группе B отбора на Евро-2020.



Хозяева проявили активность уже на первых минутах игры, будь то прессинг на чужой половине поля или построение атак.

Эти действия помогли желто-синим быстро открыть счет. Заработав угловой, хозяева разыграли стандарт, после чего подачу Руслана Малиновского ударом головой замкнул Роман Яремчук.

На крыльях успеха подопечные Андрея Шевченко имели еще минимум три возможности увеличить свой перевес до перерыва, но Тарас Степаненко (перекладина), Александр Зинченко и Руслан Малиновский (вратарь) не реализовали свои моменты.

Шансы забить были и у гостей, хотя и не настолько острые, как у соперника, а в одном из эпизодов мяч даже побывал в сетке ворот украинцев, тем не менее, арбитр зафиксировал офсайд.

После перерыва хозяева преимущественно перешли на игру вторым номером, но все равно действовали, в целом, острее оппонентов. Свои моменты упустили Яремчук, Цыганков и Зинченко.

Итоговый результат 1:0 позволил сборной Украины набрать 10 очков и укрепить лидерство в группе. Ближайший преследователь Люксембург отстает на шесть очков. Четыре балла также у команды Сербии, которая имеет игру в запасе. Португалия с двумя пунктами имеет два матча в запасе.

Украина — Люксембург 1:0

Гол: Яремчук, 6

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Малиновский — Цыганков (Соболь, 87), Яремчук, Коноплянка (Коваленко, 80)

Люксембург: Морис — Шано, К. Мартинш, Жерсон — Янс, О. Тилль (Торпел, 77), Баррейру Мартинш, М. Мартинш — В. Тилль — Родригеш, Да Мота (Бенси, 53)

Предупреждены: Миколенко, Караваев, Зинченко — О. Тилль, да Мота, Родригеш, В. Тилль