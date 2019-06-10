Томас Фридман
Шоковая терапия. Сможет ли Трамп усмирить Китай
Наталья Кадя
Секрет гениальных идей. Как работает наш мозг
Илья Кенигштейн
Самоотверженные светлячки парламента
Андрей Зубов
Вчера это было в Армении. Пришла очередь России
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Украина укрепила лидерство в группе отбора на Евро-2020

Вчера, 23:52
Цей матеріал також доступний українською
Украина укрепила лидерство в группе отбора на Евро-2020 - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Яремчук принес победу сборной Украины

Сборная Украины со счетом 1:0 переиграла команду Люксембурга и закрепила лидерство в группе B отбора на Евро-2020.

Хозяева проявили активность уже на первых минутах игры, будь то прессинг на чужой половине поля или построение атак.

Эти действия помогли желто-синим быстро открыть счет. Заработав угловой, хозяева разыграли стандарт, после чего подачу Руслана Малиновского ударом головой замкнул Роман Яремчук.

Читайте также:
 Украина — Люксембург 1:0. События по минутам матча

На крыльях успеха подопечные Андрея Шевченко имели еще минимум три возможности увеличить свой перевес до перерыва, но Тарас Степаненко (перекладина), Александр Зинченко и Руслан Малиновский (вратарь) не реализовали свои моменты.

Шансы забить были и у гостей, хотя и не настолько острые, как у соперника, а в одном из эпизодов мяч даже побывал в сетке ворот украинцев, тем не менее, арбитр зафиксировал офсайд.

После перерыва хозяева преимущественно перешли на игру вторым номером, но все равно действовали, в целом, острее оппонентов. Свои моменты упустили Яремчук, Цыганков и Зинченко.

Итоговый результат 1:0 позволил сборной Украины набрать 10 очков и укрепить лидерство в группе. Ближайший преследователь Люксембург отстает на шесть очков. Четыре балла также у команды Сербии, которая имеет игру в запасе. Португалия с двумя пунктами имеет два матча в запасе.

Читайте также:
 Украина — Люксембург. Видео гола и обзор матча

Украина — Люксембург 1:0

Гол: Яремчук, 6

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Малиновский — Цыганков (Соболь, 87), Яремчук, Коноплянка (Коваленко, 80)

Люксембург: Морис — Шано, К. Мартинш, Жерсон — Янс, О. Тилль (Торпел, 77), Баррейру Мартинш, М. Мартинш — В. Тилль — Родригеш, Да Мота (Бенси, 53)

Предупреждены: Миколенко, Караваев, Зинченко — О. Тилль, да Мота, Родригеш, В. Тилль

Теги:   Сборная Люксембурга Сборная Украины Евро-2020 Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 13:41

img
Когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина — Люксембург
4120
Футбол

Сегодня, 01:45

img
Сербия разгромила Литву, Польша — Израиль, Испания — Швецию. Результаты матчей отбора на Евро-2020 — видео
3939
Футбол

Вчера, 23:35

img
Украина — Люксембург 1:0. События по минутам матча
3805

Главное

Политика

Вчера, 11:25

img
Опрос КМИС: Шансы на проход в Раду есть у пяти партий
Политика

Вчера, 20:16

img
Администрация президента может переехать с Банковой в Украинский дом — СМИ
Страны

Сегодня, 03:10

img
25 человек погибло в результате авиаударов российских ВВС в Сирии