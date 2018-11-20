Украина не выиграла второй матч кряду

Сборная Украины сыграла вничью 0:0 против команды Турции на выезде, что стало вторым поединком кряду для подопечных Андрея Шевченко, в котором они не выиграли.

Уже в начале поединка гости едва не пропустили мяч. После прострела с левого фланга Энес Унал не сумел замкнуть снаряд в чужие ворота, пробив мимо.

Прошла треть часа, прежде чем желто-синие получили реальный шанс забить. Виктор Цыганков оказался практически один на один с Синаном Болатом, но турецкий голкипер ногами парировал удар украинского полузащитника.

В конце первого тайма хозяева провели гол, но арбитр зафиксировал офсайд. Спустя пять минут после перерыва партнеров уже выручил Андрей Лунин: Ундер пробил по центру, а украинский вратарь пяткой перевел сферу на угловой.

На исходе часа игры Турция снова забила мяч, и вновь рефери отменил взятие украинских ворот из-за офсайда у Чаглара Союнчу, который угодил под перекладину.

В оставшееся время команды не сумели создать реальные шансы для того, чтобы вырвать победу, потому довольствовались нулевой ничьей.

Турция - Украина 0:0

В предыдущем матче 16 ноября сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

НВ