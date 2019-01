Украина не финишировала. Определился победитель в эстафете на Кубке мира по биатлону

Победителем стала команда России, которая опередила Францию на 1 минуту и 1,1 секунды. Третьими с результатом 2:18,6 финишировали австрийцы.

За Украину первым на старт выходил Артем Прима, вторым - Сергей Семенов, третьим - Руслан Ткаленко. Четвертым должен был выйти Артем Тищенко, но по ходу гонки украинцы отстали от лидирующих на тот момент россиян на круг с отставанием более семи минут и прекратили гонку.

