Украина - Марокко. Онлайн-трансляция матча

Букмекеры оценивают шансы Украины на победу ниже, чем у Марокко

НВ рассказывает о событиях самой товарищеской игры между сборными Украины и Марокко, а также - вокруг нее.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов - Караваев, Бурда, Шабанов, Соболь - Буяльский, Степаненко - Ярмоленко, Зинченко, Коноплянка - Беседин

Марокко: Мунир - Эль Хаджам, да Коста, Саисс, Хакими - Лабьяд, Фажр, Харит, Амрабат - Эль Кааби, Бамму

Онлайн трансляция матча, который состоится в швейцарском Каруже на стадионе Стад де Женев, начнется 31 мая в 21.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

Украина: не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018. Команда выиграла в пяти предыдущих поединках из восьми при двух поражениях. Сборная победила в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Японии (2:1).

Марокко: пробился в финальную часть чемпионата мира-2018 с первого места в своей африканской подгруппе, где оказалася выше Мали, Габона и Кот-д'Ивуара. Команда выиграла пять предыдущих поединков кряду. В последний раз сборная проиграла 10 июня 2017 года Камеруну (0:1) и победила в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Узбекистана (1:0);.

Статистика не знает поединков между этими сборными, поэтому они встретятся впервые.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Марокко - коэффициент на его победу равен 2,50, тогда как выигрыш Украины оценивается в 3,20, а ничья - в 2,80.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Сегодня утром сборная Украины прогулялась у Женевского озера. В городе Каруже, который входит к кантон Женева, состоится сам матч: