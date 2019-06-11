Украина — Люксембург. Видео гола и обзор матча Сегодня, 00:11 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Украина выиграла с минимальным счетом REUTERS/Gleb Garanich

В четвертом туре отборочного цикла на Евро-2020 сборная Украины по футболу победила команду Люксембурга со счетом 1:0.



Желто-синие сумели отличиться уже на 6-й минуте поединка, когда после розыгрыша углового и подачи Руслана Малиновского мяч в сетку ударом головой отправил Роман Яремчук.

До перерыва увеличить перевес хозяев могли Тарас Степаненко, Александр Зинченко и Руслан Малиновский, но после их ударов соперника спасали перекладина (первый случай) и вратарь гостей.

Люксембург не засиживался у своих ворот и также несколько раз потревожил владения Андрея Пятова, которому по ходу всего матча не однажды приходилось вступать в игру.

Во втором тайме в составе украинцев шансы забить упустили Яремчук и Виктор Цыганков, поэтому подопечные Андрея Шевченко выиграли с минимальным преимуществом.

Сборная Украины со счетом 1:0 переиграла команду Люксембурга и закрепила лидерство в группе B отбора на Евро-2020.

