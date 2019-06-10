Украина — Люксембург 1:0. Онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020 Сегодня, 22:45 Цей матеріал також доступний українською УАФ В первом матче сборная Украины победила Люксембург 2:1 на выезде УАФ

НВ следит за матчем отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Люксембурга, а также событиями вокруг него. Начало — в 21.45 по киевскому времени сегодня, 10 июня.



Стартовые составы:

Украина: Пятов — Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев — Степаненко, Малиновский — Коноплянка, Зинченко, Цыганков — Яремчук

Запас: Панькив, Лунин, Шепелев, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравец, Марлос, Пластун, Швед, Безус, Коваленко

Люксембург: Морис — Жерсон, К. Мартинс, Шано — Мартенс, Баррейру Мартинш, О, Тилль, Янс — В. Тилль — да Мота, Родригес

Запас: Шон, Т. Кипс, Махмутович, Мальже, Селимович, Хольц, Бенси, Синани, Йениш, Тюрпель, Скендерович

Украина: после трех туров лидирует в турнирной таблице группы отбора Евро-2020 с семью очками в активе. Сборная потерпела одно поражение в 14-ти предыдущих поединках во всех турнирах и товарищеских встречах при восьми победах;

Благодаря победе в своей группе Лиги наций команда вышла в первый дивизион турнира. Не сможет рассчитывать на вратаря Дениса Бойко, оборонца Богдана Бутко, полузащитников Виталия Буяльского и Андрея Ярмоленко, а также нападающих Жуниора Мораеса и Артема Беседина (травмы).

Люксембург: после трех туров занимает второе место в группе отбора Евро-2020 с четырьмя очками. Сборная потерпела одно поражение в пяти предыдущих поединках во всех турнирах при одной победе. Не смогла выйти в третий дивизион Лиги наций, заняв второе место в своей группе.

Статистика знает четыре матча между командами. В каждом из них выиграла сборная Украины. В трех случаях — со счетом 3:0.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Украине — ее победа оценивается коэффициентом 1,11, выигрыш Люксембурга — коэффициентом 26,00, ничья — коэффициентом 8,50.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

47 минута. Как и в начале первого тайма, хозяева начали с прессинга на половине поля гостей

Матч возобновился!

Перерыв!

45+1 минута. Арбитр добавил одну минуту к первому тайму

43 минута. Коноплянка с угла поля подал прямо в руки вратарю соперника

43 минута. Малиновский со стандарта попал в стенку, но следом украинцы заработали угловой

42 минута. Родригеш сбил Малиновского — опасный штрафной заработала сборная Украины

40 минута. Миколенко пытался вывести на ворота соперника Яремчука, но тот до мяча не добрался

38 минута. Люксембург сравнивает счет, но Мартинш угодил в офсайд, поэтому гол не засчитан

37 минута. Малиновский нарушил правила на Кристофере Мартинше на своей половине поля — гости смело идут в атаку в надежде отыграться

36 минута. Пятов парирует удар Янса после стремительного выпада Люксембурга левым краем!

34 минута. Хозяева не останавливаются и проводят атаку за атакой на ворота соперника

32 минута. Гости отбились после еще одного углового

31 минута. Морис спасает Люксембург после еще одного удара Малиновского!

31 минута. Да Мота получил горчичник за то, что рано выбежал со стенки после удара Малиновского

30 минута. Тиль сбил Коноплянку у своей штрафной и получил желтую карточку

29 минута. Опасно прорывался у чужим воротам Зинченко и отдал передачу на Яремчука, но у того отобрали мяч

27 минута. Опасная атака гостей закончилась блокированием удара Миколенко!

25 минута. Стандарт не привел к опасности у ворот гостей, но украинцы быстро вернули контроль над сферой

24 минута. Еще одна атака хозяев завершилась забросом на Караваева, который прострелил в чужую штрафную, откуда мяч выбили на угловой

21 минута. Украина долго наступала на половине поля соперника: после серии точных передач Коноплянка подал в чужую штрафную, однако защитник прервал его навес

18 минута. Люксембург не гнушается быстро идти в наступление — на сей раз Жерсон пробил в касание после прострела справа

17 минута. После небыстрой атаки гостей Янс пальнул издалека — снаряд пролетел над воротами Пятова

16 минута. Полузащитник хозяев при этом получил рассечение брови, поэтому ему оказывают помощь за пределами поля

14 минута. Степаненко снова сыграл при стандарте — мяч прошел выше ворот

13 минута. Зинченко вышел один на один с вратарем Люксембурга, но вратарь выручил гостей!

13 минута. Пятов парировал мяч на угловой после удара Баррейру

11 минута. Люксембург провел атаку, в завершении которой мяч был выпущен в аут

9 минута. Степаненко попал в перекладину после навеса от Коноплянки, который выполнял угловой!

8 минута. Коноплянка заработал еще один угловой. Хозяева не останавливаются

6 минута. Яремчук открывает счет! 1:0! После розыгрыша стандарта мяч попал к Малиновскому, который правой подал в штрафную, где нападающий сборной Украины головой пробил точно в сетку ворот соперника!

5 минута. Еще одна атака хозяева привела к угловому

4 минута. Гости попытались построить свое наступление, но их атака захлебнулась

2 минута. Игра началась с прессинга украинцев, которые отобрали мяч и провели атаку, в итоге которой после прострела Миколенко мяч попал в руки вратарю соперника

Матч начался!

Гимны прозвучали, а значит матч вот-вот начнется

Команды уже появились на поле и начали слушать гимны стран

Стали известны стартовые составы команд. Как видим, сборная Украины играет в том же составе, что и против Сербии:

Украина: Пятов — Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев — Степаненко, Малиновский — Коноплянка, Зинченко, Цыганков — Яремчук

Запас: Панькив, Лунин, Шепелев, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравец, Марлос, Пластун, Швед, Безус, Коваленко

Люксембург: Морис — Жерсон, К. Мартинс, Шано — Мартенс, Баррейру Мартинш, О, Тилль, Янс — В. Тилль — да Мота, Родригес

Запас: Шон, Т. Кипс, Махмутович, Мальже, Селимович, Хольц, Бенси, Синани, Йениш, Тюрпель, Скендерович

Игроки сборной Украины уверяют, что сохраняют серьезный настрой на матч против Люксембурга

Тренировка сборной Украины перед матчем:

