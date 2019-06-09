Когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина — Люксембург Вчера, 21:20 Цей матеріал також доступний українською УАФ Сборная Украины лидирует в отборочной группе после трех туров УАФ

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча квалификации на Евро-2020 между сборными Украины и Люксембурга.



Поединок отбора на Евро-2020 Украина — Люксембург начнется сегодня, 10 июня, в 21.45 по киевскому времени во Львове на стадионе Арена Львов.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканалах Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать о сборной Украины накануне матча:

— после трех туров лидирует в группе отбора Евро-2020 с семью очками в активе;

— потерпела одно поражение в 14-ти предыдущих поединках во всех турнирах и товарищеских встречах при восьми победах;

— благодаря победе в своей группе Лиги наций вышла в первый дивизион турнира;

— не сможет рассчитывать на вратаря Дениса Бойко, оборонца Богдана Бутко, полузащитников Виталия Буяльского, Марлоса и Андрея Ярмоленко, а также нападающих Жуниора Мораеса и Артема Беседина (травмы).

Что нужно знать о сборной Люксембурга накануне матча:

— после трех туров занимает второе место в группе отбора Евро-2020 с четырьмя очками;

— потерпела одно поражение в пяти предыдущих поединках во всех турнирах при одной победе;

— не смогла выйти в третий дивизион Лиги наций, заняв второе место в своей группе.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов, Миколенко, Бурда, Кривцов, Караваев, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Кравец

Люксембург: Морис, Жерсон, Селимович, Карлсон, Тилль, Синани, Мартинс Перейра, Баррейро, Родригес, Янс, Тюрпель

НВ