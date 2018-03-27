Украина - Япония. Онлайн-трансляция матча

Ранее сборные Украины и Японии обменялись по одной победе со счетом 1:0

НВ рассказывает о событиях непосредственно товарищеской игры между сборными Украины и Японии, а также - вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 27 марта, в 15.20 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов - Бутко, Хачериди, Ракицкий, Соболь - Буяльский, Степаненко - Марлос, Малиновский, Коноплянка - Кравец

Япония: Накамура - Сакаи, Содзи, Макино, Нагатомо - Кубо, Хонда, Мориока, Хасебе, Усами - Осако

Онлайн трансляция матча, который состоится в бельгийском Льеже на стадионе Морис Дюфран, начнется 27 марта в 15.20 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

Сборная Украины: не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018. Команда выиграла в четырех предыдущих поединках из семи при двух поражениях. Подопечные Андрея Шевченко довольствовались ничьей в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Саудовской Аравии (1:1).

Сборная Японии: пробилась в финальную часть чемпионата мира-2018 с первого места в своей азиатской подгруппе, где оказалась выше Таиланда, Ирака, ОАЭ, Австралии и Саудовской Аравии. Команда выиграла два из семи предыдущих поединков при трех поражениях. Подопечные Вахида Халилходжича сыграли вничью в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Мали (1:1).

Статистика знает два поединка между этими сборными - оба были контрольными. В 2002 году победу 1:0 на своем поле одержала Япония, в 2005-м году с аналогичным результатом на домашнем поле сильнее была Украина.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Украине - коэффициент на ее победу равен 2,50, тогда как выигрыш Японии оценивается в 2,87, а ничья - в 3,20.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Сборная Украины накануне потренировалась на стадионе в Льеже