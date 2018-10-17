17 октября 2018, среда

Украина - Чехия. Видео гола и обзор матча

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Украина набрала максимум очков в трех матчах Лиги наций
Фото: ФФУ

Украина набрала максимум очков в трех матчах Лиги наций

В третьем поединке группового раунда Лиги наций сборная Украины победила на своем поле команду Чехии со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Руслан Малиновский, который отметился ударом из-за пределов штрафной после передачи от Романа Яремчука.

Видео гола и обзор матча

Эта победа позволила сборной Украины набрать девять очков в своей группе Лиги B, благодаря чему досрочно вышла в полуфинал своего дивизиона, а также - в элиту Лиги наций.

Сборная Украины по футболу переиграла со счетом 1:0 команду Чехии и завоевала путевку в полуфинал Лиги B Лиги наций, а также право играть в элитной группе турнира следующего розыгрыша.

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