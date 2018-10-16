Украина - Чехия. Онлайн-трансляция матча Лиги наций

НВ следит за ходом игры Лиги наций между сборными Украины и Чехии, а также - событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 16 октября, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов - Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко - Ярмоленко, Марлос, Малиновский, Коноплянка - Яремчук

Чехия: Вацлик - Кадержабек, Челустка, Брабец, Гебре Селассие - Соучек, Павелка - Выдра, Шик, Змрхал - Крменчик

Матч состоится в 21.45 по киевскому времени на стадионе Металлист в Харькове. Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

Украина: лидирует с шестью очками в группе после двух побед против Чехии на выезде (2:1) и Словакии (1:0) дома, поэтому в случае победы досрочно выйдет в Лигу А турнира. Команда не знает поражений восемь поединков кряду (пять побед), шесть из которых пришлись на товарищеские встречи. Сборная не может рассчитывать на нападающих Артема Беседина и Артема Кравца (травмы).

Чехия: занимает с тремя очками второе место в группе после поражения дома от Украины (1:2) и победы в гостях над Словакией (2:1). Команда одержала три победы в предыдущих семи поединках (без ничьих), пять из которых носили неофициальный характер. Сборная не может рассчитывать на защитников Радима Ржезника, Марека Сухи, а также полузащитников Йозефа Хушбауэра, Владимира Дариду и Боржека Дочкала (травмы).

Статистика знает три поединка между соперниками: два - товарищеских и один официальный в первом туре Лиги наций. В контрольных матчах 2011 и 2012 годов были зафиксированы победа Чехии 4:0 и ничья 0:0, тогда как в третьем Украина выиграла 2:1.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Украине - коэффициент на ее победу равен 1,75, тогда как выигрыш Чехии оценивается в 4,80, а ничья - в 3,60.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Накануне наставник сборной Украины Андрей Шевченко и несколько игроков посетили посетили украинских военных в местном клиническом центре:

Тренери та футболістів національної збірної привітали воїнів із днем захисника України ????????️! Вони провідали воїнів у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, побажали їм швидшого одужання.



Андрій Шевченко передав до шпиталю 50 квитків на матч Україна — Чехія! pic.twitter.com/8VGP5KLXtT — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 14 октября 2018 г.