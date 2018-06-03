Украина - Албания. Онлайн-трансляция матча

НВ следит за ходом товарищеской игры между сборными Украины и Албании, а также - событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 3 июня, в 17.00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин - Бутко, Бурда, Шабанов, Соболь - Буяльский, Сидорчук, Шапаренко - Ярмоленко, Беседин, Коноплянка

Албания: Стракоша - Хюсай, Айети, Маврай, Алиджи - Джака, Рамадани, Кака - Роши, Садику, Грезда

Онлайн трансляция матча, который состоится во французском Эвиане на стадионе Камиль Фурнье, начнется в 17.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Украина и Футбол 2.

Украина: не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018. Команда выиграла в пяти предыдущих поединках из девяти при двух поражениях. Сборная довольствовалась ничьей в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Марокко (0:0).

Албания: не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018. Команда выиграла один из предыдущих шести поединков при одной ничьей. Сборная уступила в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Косово (0:3).

Статистика знает пять поединков между соперниками. В четырех сильнее была Украина, еще в одном зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Украине - коэффициент на ее победу равен 1,61, тогда как выигрыш Албании оценивается в 6,50, а ничья - в 3,50.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Визави наставник сборной Украины Андрея Шевченко в этом матче будет другой экс-игрок Милана Кристиан Пануччи, с которым прекрасно знаком рулевой желто-синих. Перед матчем случилась встреча тренеров команд: