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УЕФА завел дело против Украины за поведение болельщиков на матче с Сербией

Сегодня, 19:19
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УЕФА завел дело против Украины за поведение болельщиков на матче с Сербией - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Болельщики сборной Украины использовали пиротехнику во время матча

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за поведения ее болельщиков во время матча отбора на Евро-2020 с командой Сербии.

Согласно официальному сайту организации, украинской стороне вменяют использование пиротехники, бросание предметов на поле и блокирование проходов на трибунах.

Кроме того, УЕФА обвиняет организаторов поединка во Львове в недостаточном освещении на стадионе Арена Львов, где проходила игра.

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция организации рассмотрит все вышеперечисленные нарушения и вынесет решения 18 июля.

7 июня в матче третьего тура отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0.

Полузащитник Евгений Коноплянка стал лучшим игроком желто-синих в этой игре по версии авторитетного статистического портала InStat.

Теги:   УЕФА Арена Львов Сборная Сербии Сборная Украины Евро-2020 Футбол

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