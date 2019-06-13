УЕФА завел дело против Украины за поведение болельщиков на матче с Сербией Сегодня, 19:19 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Болельщики сборной Украины использовали пиротехнику во время матча REUTERS/Gleb Garanich

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за поведения ее болельщиков во время матча отбора на Евро-2020 с командой Сербии.



Согласно официальному сайту организации, украинской стороне вменяют использование пиротехники, бросание предметов на поле и блокирование проходов на трибунах.

Кроме того, УЕФА обвиняет организаторов поединка во Львове в недостаточном освещении на стадионе Арена Львов, где проходила игра.

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция организации рассмотрит все вышеперечисленные нарушения и вынесет решения 18 июля.

7 июня в матче третьего тура отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0.

Полузащитник Евгений Коноплянка стал лучшим игроком желто-синих в этой игре по версии авторитетного статистического портала InStat.

