УЕФА запретил проводить футбольные матчи в регионах, где введено военное положение Сегодня, 19:19 6 Цей матеріал також доступний українською Ранее УЕФА перенес матч Шахтер - Лион в Киев - СМИ Фото: УЕФА

На заседании Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое состоялось сегодня, 3 декабря, в Дублине, было принято решение запретить проведение футбольных матчей на территории Украины, где введено военное положения, сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP.

Кроме этого УЕФА запретил также проводить матчи под своей эгидой в тех городах, в которые можно добраться только через территорию, где введено военное положение.

"Матчи в турнирах УЕФА не пройдут в местах, где действует военное положение", - сказал заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

Ранее СМИ сообщили, что в результате введения в Украине военного положения УЕФА перенес из Харькова в Киев матч шестого тура Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом, который состоится 12 декабря.

На прошлой неделе УЕФА перенес из Полтавы в Киев матч пятого тура Лиги Европы, в котором Ворскла принимала лондонский Арсенал. Несмотря на то, что в Полтаве военное положение не действует, Арсенал должен был туда добираться через Харьков, где он был введен.

Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.

Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничения территории. В частности, согласно решению, военное положение вводится в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.