07 июня 2018, четверг

УЕФА вынес решение по делу о появлении флага "ДНР" на матче Рома - Шахтер

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Дисциплинарное производство по данному инциденту закрыто

Дисциплинарное производство по данному инциденту закрыто

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не наказал Рому за то, что на трибуне с ее фанатами во время ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Шахтера появился флаг так называемой "ДНР".

Согласно официальному сайту организации, дисциплинарное производство по данному инциденту закрыто.

В то же время, Роме придется заплатить семь тысяч евро штрафа за использование и бросание на поле ее фанатами пиротехники. Клуб также получил предупреждение за затягивание времени игры болбоями.

Ранее появилась информация, что УЕФА взялся за рассмотрение жалобы Федерации футбола Украины на появление флага военно-террористической организации "ДНР" во время ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер.

ФФУ попросила УЕФА и ФАРЕ (организация Футбол против расизма в Европе, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе) добавить символику военно-террористических "ЛДНР" в перечень запрещенных во время матчей.

Позже УЕФА открыл дисциплинарное дело против римской Ромы относительно вывешенного флага так называемой "ДНР" на трибунах во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Шахтера.

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