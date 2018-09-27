УЕФА вынес приговор в отношении срока дисквалификации Роналду

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не получил дополнительной дисквалификации от УЕФА за удаление в первом туре Лиги чемпионов в матче против Валенсии и пропустит лишь один матч.

Звездный португалец пропустит матч второго тура Лиги чемпионов против швейцарского Янг Бойз, сообщает официальный сайт УЕФА.

Криштиану Роналду получил красную карточку в матче Ювентуса против Валенсии на 29-й минуте после подсказки бокового арбитра главному рефери. Это было первое удаление в карьере Роналду в матчах Лиги чемпионов. Португальца удалили за столкновения с защитником испанского клуба Джейсоном Мурильо. После этого УЕФА открыл дисциплинарное дело против Роналду, которому грозило два матча бана.

УЕФА решил не увеличивать срок дисквалификации и, таким образом, Роналду сможет сыграть в третьем туре Лиги чемпионов против своей бывшей команды - Манчестер Юнайтед.

Несмотря на удаление Роналду, Ювентус сумел победить Валенсию в первом туре Лиги чемпионов со счетом 2:0.

В предыдущем матче чемпионата Италии Криштиану Роналду отметился голевым пасом и помог своей команде одолеть Болонью со счетом 2:0.