УЕФА вынес положительный для Украины вердикт по делу Мораеса Сегодня, 13:50 517 Цей матеріал також доступний українською ФФУ УЕФА отклонил протесты федераций Португалии и Люксембурга по делу Мораеса ФФУ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не наказал сборную Украины техническими поражениями за участие в матчах отбора Евро-2020 натурализованного нападающего Жуниора Мораеса.



Как сообщает официальный сайт организации, Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА отклонил соответствующие протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии.

Тем самым подопечные Андрея Шевченко остались лидером своей отборочной группы с четырьмя очками по итогам двух туров. На один балл меньше у Люксембурга, на два - у Португалии.



Накануне Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) УЕФА провел заседание по делу о предоставлении гражданства Мораесу.

Ранее УЕФА открыл дело по поводу участия натурализованного нападающего сборной Украины в матчах отбора Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий заверял, что при получении Мораесом гражданства были соблюдены все нормы соответствующего закона.