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УЕФА вынес положительный для Украины вердикт по делу Мораеса

Сегодня, 13:50
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УЕФА вынес положительный для Украины вердикт по делу Мораеса - фото

ФФУ

УЕФА отклонил протесты федераций Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не наказал сборную Украины техническими поражениями за участие в матчах отбора Евро-2020 натурализованного нападающего Жуниора Мораеса.

Как сообщает официальный сайт организации, Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА отклонил соответствующие протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии.

Тем самым подопечные Андрея Шевченко остались лидером своей отборочной группы с четырьмя очками по итогам двух туров. На один балл меньше у Люксембурга, на два - у Португалии.

Накануне Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) УЕФА провел заседание по делу о предоставлении гражданства Мораесу.

Ранее УЕФА открыл дело по поводу участия натурализованного нападающего сборной Украины в матчах отбора Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). 

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий заверял, что при получении Мораесом гражданства были соблюдены все нормы соответствующего закона.

Теги:   Сборная Люксембурга Сборная Португалии Жуниор Мораес Евро-2020 Сборная Украины Футбол

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