УЕФА создал третий еврокубковый турнир
Европейский футбольный союз (УЕФА) утвердил создание третьего еврокубкового турнира.
Об этом сообщает официальный сайт организации. Новый турнир будет проводиться по идентичной схеме, что и ныне существующие Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе будут выступать 32 команды.
Как и в Лиге чемпионов, формат нового турнира будет включать групповой этап (восемь групп по четыре команды), 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.
Единственное отличие заключается в том, что перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах и третьи места в группах Лиги Европы.
Всего же в основном розыгрыше турнира будет сыгран 141 матч в рамках 15-ти игровых дней, как и сейчас в Лиге Европы.
Победитель нового турнира будет получать прямую путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы. Матчи третьего еврокубка будут проводиться по четвергам параллельно с матчами Лиги Европы. Поединки Лиги чемпионов продолжат проходить по вторникам и средам.
Финалы всех трех еврокубковых турниров будут проходить на одной неделе: в среду (новый турнир), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).
Первый розыгрыш третьего еврокубка стартует в 2021 году.
В начале ноября появилась информация, что 11 европейских футбольных топ-клубов тайно обсуждали выход из состава УЕФА и создание Суперлиги. Клубами-основателями якобы должны стать Бавария, Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Арсенал, ПСЖ, Челси, Манчестер Сити, Ливерпуль и Милан, а первыми "гостями" будут Атлетико, дортмундская Боруссия, Интер, Марсель и Рома.
Позже президент УЕФА Александер Чеферин выступил против возможного создания топ-клубами Европы Суперлиги. В то же время, директор лондонского Арсенала Рауль Санльеи подтвердил наличие переговоров о создании турнира.