УЕФА создал третий еврокубковый турнир Вчера, 22:31 552 Цей матеріал також доступний українською Под эгидой УЕФА будут проходить три евротурнира

Европейский футбольный союз (УЕФА) утвердил создание третьего еврокубкового турнира.

Об этом сообщает официальный сайт организации. Новый турнир будет проводиться по идентичной схеме, что и ныне существующие Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе будут выступать 32 команды.

Как и в Лиге чемпионов, формат нового турнира будет включать групповой этап (восемь групп по четыре команды), 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Единственное отличие заключается в том, что перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах и третьи места в группах Лиги Европы.

Всего же в основном розыгрыше турнира будет сыгран 141 матч в рамках 15-ти игровых дней, как и сейчас в Лиге Европы.

Победитель нового турнира будет получать прямую путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы. Матчи третьего еврокубка будут проводиться по четвергам параллельно с матчами Лиги Европы. Поединки Лиги чемпионов продолжат проходить по вторникам и средам.

Финалы всех трех еврокубковых турниров будут проходить на одной неделе: в среду (новый турнир), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).

Первый розыгрыш третьего еврокубка стартует в 2021 году.

В начале ноября появилась информация, что 11 европейских футбольных топ-клубов тайно обсуждали выход из состава УЕФА и создание Суперлиги. Клубами-основателями якобы должны стать Бавария, Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Арсенал, ПСЖ, Челси, Манчестер Сити, Ливерпуль и Милан, а первыми "гостями" будут Атлетико, дортмундская Боруссия, Интер, Марсель и Рома.

Позже президент УЕФА Александер Чеферин выступил против возможного создания топ-клубами Европы Суперлиги. В то же время, директор лондонского Арсенала Рауль Санльеи подтвердил наличие переговоров о создании турнира.