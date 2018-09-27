УЕФА сообщил, когда система видеопомощи арбитрам будет использоваться в Лиге чемпионов

VAR также будет использоваться в других турнирах под эгидой УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил о введении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов следующего сезона, начиная с 1/8 финала.

Как сообщает официальный сайт организации, помимо главного еврокубка, VAR также будет использоваться в других турнирах под эгидой союза.

Так, система будет помогать арбитрам в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года в Стамбуле, а также в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

УЕФА планирует ввести VAR уже в групповой стадии Лиги Европы сезона 2020/2021, а также в финальной стадии Лиги наций 2021 года.

"Мы уверены, что введение системы видеопомощи арбитрам в августе 2019 года предоставит нам достаточно времени, чтобы наладить ее надежную работу, подготовить судей и тем самым гарантировать эффективную и успешную реализацию VAR в Лиге чемпионов", - заявил президент организации Александер Чеферин.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о необходимости повсеместно ввести систему видеоповторов.