УЕФА решил рассмотреть жалобу на флаг "ДНР" во время матча Рома - Шахтер - медиа

Союз европейских футбольных ассоциацией (УЕФА) взялся за рассмотрение жалобы Федерации футбола Украины (ФФУ) на появление флага военно-террористической организации "ДНР" во время ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер, сообщает Футбол 24.

Как отмечает портал, жалоба передана дисциплинарному инспектору УЕФА для изучения материалов и открытия производства до 5 апреля.

В случае положительного вывода инспектора дисциплинарный комитет УЕФА откроет дело по данному факту или добавит материалы к уже открытому делу в отношении этого поединка.

В деле, которое указано на официальном сайте УЕФА, на момент публикации новости нет упоминания о расследовании появления флага военно-террористической "ДНР" во время ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер на трибунах с итальянскими болельщиками. В то же время, Союз открыл дисциплинарное дело по поводу фанатов Ромы за использование пиротехники, а также по поводу мальчиков, подающих мячи, за затягивание времени по ходу поединка.

Позже сообщалось, что дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит появление флага военно-террористической "ДНР" на трибунах с итальянскими болельщиками во время ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер.

Впоследствии Союз все же не открыл дело по поводу появления флага "ДНР" во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер.