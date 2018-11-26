УЕФА прояснил ситуацию с матчем Ворскла - Арсенал в связи с возможным введением военного положения

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы Ворскла - Арсенал состоится, несмотря на возможное введение военного положения в Украине.
Как сообщает AP, игра состоится, как и запланировано, в четверг. Организация заверила, что будут приняты все необходимые меры безопасности.
Поединок между украинской Ворсклой и английским Арсеналом состоится 29 ноября в 19:55 по киевскому времени в Полтаве.
Ранее матч пятого тура групповой стадии между полтавским клубом и Карабахом дважды останавливался из-за беспорядков на трибунах.
УЕФА начал дисциплинарное расследование против Ворсклы и Карабаха по мотивам их очного матча четвертом туре Лиги Европы в Полтаве
Ворскла с результатом 0:1 уступила азербаджанскому Карабаху в четвертом туре группового раунда Лиги Европы, что стало третьим поражением украинской команды в турнире.
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования