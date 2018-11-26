26 ноября 2018, понедельник

УЕФА прояснил ситуацию с матчем Ворскла - Арсенал в связи с возможным введением военного положения

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Матч Ворскла - Арсенал состоится в Полтаве

Матч Ворскла - Арсенал состоится в Полтаве

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы Ворскла - Арсенал состоится, несмотря на возможное введение военного положения в Украине.

Как сообщает AP, игра состоится, как и запланировано, в четверг. Организация заверила, что будут приняты все необходимые меры безопасности.

Поединок между украинской Ворсклой и английским Арсеналом состоится 29 ноября в 19:55 по киевскому времени в Полтаве.

Ранее матч пятого тура групповой стадии между полтавским клубом и Карабахом дважды останавливался из-за беспорядков на трибунах.

УЕФА начал дисциплинарное расследование против Ворсклы и Карабаха по мотивам их очного матча четвертом туре Лиги Европы в Полтаве

Ворскла с результатом 0:1 уступила азербаджанскому Карабаху в четвертом туре группового раунда Лиги Европы, что стало третьим поражением украинской команды в турнире.

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