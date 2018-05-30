30 мая 2018, среда

УЕФА проанонсировал ребрендинг Лиги Европы

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УЕФА изменил визуальное оформление Лиги Европы
Фото: УЕФА

УЕФА изменил визуальное оформление Лиги Европы

Перед началом сезона-2018/19 УЕФА проведет ребрендинг второго по значимости еврокубкового турнира - Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт организации, будут изменены визуальное выражение, гимн и мяч турнира. "Волна энергии", изображающая связь между футболистами и болельщиками, уступила место сочетанию ломаных линий и плоскостей, которое визуально подчеркивает путешествие клубов по всей Европе.

Ребрендинг должен создать уникальную айдентику Лиги Европы, которая поспособствует популяризации турнира и повышению его престижа.

Фото - официальный сайт УЕФА

Напомним, в этом сезоне победителем Лиги Европы стал мадридский Атлетико, который в финале разгромил французский Марсель со счетом 3:0.

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