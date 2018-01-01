УЕФА принял решение, когда в Лиге чемпионов будет внедрена система видеоповторов Сегодня, 21:50 5 Цей матеріал також доступний українською VAR используют в четырех топ-чемпионатах

На заседании Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение ввести систему видеоповторов (VAR) в Лиге чемпионов уже со стадии 1/8 финала турнира в феврале 2019 года, сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что такое решение было принято на основе успешных испытаний технологии и обучение судей.

Также VAR будут использовать в финале Лиги Европы УЕФА 2019 года, финальной стадии Лиги наций УЕФА 2019 года и финальной стадии молодежного ЕВРО-2019.

"Мы готовы использовать VAR раньше запланированного срока. Уверены, что это пойдет на пользу нашим соревнованиям, так как предоставит ценную помощь судьям и позволит снизить количество неверных решений", - прокомментировал решение президент УЕФА Александр Чеферин.

Сейчас система VAR используется в испанской Примере, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

Ранее клубы английской Премьер-лиги поддержали введение в матчах чемпионата системы видеопомощи арбитрам (VAR), начиная со следующего сезона.

Также на заседание Исполнительного комитета УЕФА было принято решение запретить проведение футбольных матчей на территории Украины, где введено военное положения. Соответственно в УЕФА заявили, что матч шестого тура Лиги чемпионов состоится не в Харькове. Позже СМИ сообщили, что поединок может состояться в Киеве.