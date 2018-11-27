УЕФА перенесла в Киев матч Лиги Европы Ворскла-Арсенал

Рабочая группа по чрезвычайным ситуациям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение перенести матч Лиги Европы Ворскла-Арсенал в Киев.

Поединок начнется 29 ноября в 18:55 по киевскому времени на стадионе Олимпийский.

УЕФА будет и далее "отслеживать и анализировать ситуацию в Украине в ближайшие дни в свете возможного переноса других матчей".

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы Ворскла - Арсенал состоится, несмотря на возможное введение военного положения в Украине.

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Напомним, что президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что решение о введении военного положения принято из-за угрозы полномасштабной войны с РФ.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать