УЕФА перенес решение по делу Мораеса - медиа
УЕФА перенес с 25 апреля на 2 мая заседание по делу об участии за сборную Украины нападающего Жуниора Мораеса в матчах отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга, сообщает Betnews365.
По информации портала, причиной этого шага со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стало то, что на заседании должны присутствовать представители всех федераций, которые заинтересованы в решении вопроса.
Как отмечает ресурс, для этого нужно организовать прибытие всех юристов и представителей федераций, поэтому было принято решение перенести заседание.
Ранее УЕФА открыл дело по поводу участия натурализованного нападающего сборной Украины в матчах отбора Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).
Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий заверял, что при получении Мораесом гражданства были соблюдены все нормы соответствующего закона.
Позже функционер заявил, что сборная не получит технических поражений от Португалии и Люксембурга за участие натурализованного бразильского нападающего.