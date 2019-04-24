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УЕФА перенес решение по делу Мораеса - медиа

Сегодня, 00:40
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УЕФА перенес решение по делу Мораеса - медиа - фото

ФФУ

Заседание по делу Мораеса перенесли из-за отсутствия представителей всех трех федераций

УЕФА перенес с 25 апреля на 2 мая заседание по делу об участии за сборную Украины нападающего Жуниора Мораеса в матчах отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга, сообщает Betnews365.

По информации портала, причиной этого шага со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стало то, что на заседании должны присутствовать представители всех федераций, которые заинтересованы в решении вопроса.

Как отмечает ресурс, для этого нужно организовать прибытие всех юристов и представителей федераций, поэтому было принято решение перенести заседание.

Ранее УЕФА открыл дело по поводу участия натурализованного нападающего сборной Украины в матчах отбора Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). 

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий заверял, что при получении Мораесом гражданства были соблюдены все нормы соответствующего закона.

Позже функционер заявил, что сборная не получит технических поражений от Португалии и Люксембурга за участие натурализованного бразильского нападающего.

Теги:   Сборная Португалии Сборная Люксембурга Евро-2020 УЕФА Жуниор Мораес Сборная Украины Футбол

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