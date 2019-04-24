УЕФА перенес решение по делу Мораеса - медиа Сегодня, 00:40 21 Цей матеріал також доступний українською ФФУ Заседание по делу Мораеса перенесли из-за отсутствия представителей всех трех федераций ФФУ

УЕФА перенес с 25 апреля на 2 мая заседание по делу об участии за сборную Украины нападающего Жуниора Мораеса в матчах отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга, сообщает Betnews365.



По информации портала, причиной этого шага со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стало то, что на заседании должны присутствовать представители всех федераций, которые заинтересованы в решении вопроса.

Как отмечает ресурс, для этого нужно организовать прибытие всех юристов и представителей федераций, поэтому было принято решение перенести заседание.

Ранее УЕФА открыл дело по поводу участия натурализованного нападающего сборной Украины в матчах отбора Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий заверял, что при получении Мораесом гражданства были соблюдены все нормы соответствующего закона.

Позже функционер заявил, что сборная не получит технических поражений от Португалии и Люксембурга за участие натурализованного бразильского нападающего.