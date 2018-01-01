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УЕФА перенес матч Шахтер - Лион из Харькова

Сегодня, 15:58
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УЕФА пока не знает, какой город примет матч Шахтер - Лион вместо Харькова

Фото: ФК Шахтер

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес из Харькова поединок заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лион, который должен пройти 12 декабря, вследствие военного положения.

В комментарии AFP директор соревнований УЕФА Джорджо Маркетти отметил, что ни одно мероприятие под эгидой организации не может проходить в местах, где действует военное положение, сообщает France Football.

"Матч Шахтер - Лион не состоится в Харькове, но мы пока не знаем, где именно он пройдет", - добавил функционер.

Ранее советник главы Харьковской ОГА Сергей Стороженко заявил о том, что поединок шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится 12 декабре в Харькове, где проводит свои домашние игры донецкий клуб, несмотря на введение в области военного положения.

Владелец французского Лиона Жан-Мишель Ола выразил сомнения в том, что матч Лиги чемпионов против чемпиона Украины пройдет в Харькове.

Исполняющий обязанности директора Арены Львов Юрий Майборода заявил о том, что Федерация футбола Украины спрашивала о готовности стадиона провести поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион 12 декабря.

 

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