УЕФА отстранил российский клуб от еврокубков

Судебная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решила отстранить российский Рубин от участия в еврокубковых турнирах из-за нарушения финансовых правил организации.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, теперь казанский клуб не сможет сыграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы в случае выхода в один из этих турниров по итогам ближайших двух сезонов своего национального чемпионата.

Представитель российского футбола нарушил условия мирового соглашения по поводу соблюдения правил финансового фэйр-плэй, согласно которому расходы не должны превышать доходы на определенную сумму.

Минувшим летом следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) исключила Милан из еврокубковых турниров за несоблюдения критериев безубыточности. Позже итальянский клуб выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Ранее УЕФА по той же причине угрожал исключением из еврокубков российскому Локомотиву, чьи убытки составили 126 млн евро, что втрое выше установленного лимита.

В сезоне 2015/2016 УЕФА исключил из Лиги Европы московское Динамо, вместо которого от России выступал казанский Рубин.