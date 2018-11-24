24 ноября 2018, суббота

УЕФА отреагировал на обвинения в сокрытии положительного допинг-теста капитана Реала

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Рамоса обвиняют в нарушении антидопинговых правил
Серхио Рамос via Instagram

Рамоса обвиняют в нарушении антидопинговых правил

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг обвинения в том, что скрыл результаты положительного допинг-теста у защитника и капитана мадридского Реала Серхио Рамоса после финала Лиги чемпионов-2017.

УЕФА в комментарии ТАСС заявил, что информирует WADA и ФИФА о всех случаях подобных дел, как это требует кодекс Всемирного антидопингового агнетства.

Сообщается, что WADA и ФИФА имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на любое решение УЕФА относительно ситуаций по допинг-контролю, однако ничего подобного сделано не было.

Более того, как утверждает УЕФА, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально подтвердило, что все было выполнено УЕФА должным образом в соответствии с ее кодекса.

Согласно расследованию Football Leaks, допинг-проба защитника Реала Серхио Рамоса, проведена после финала Лиги чемпионов-2017 между Реалом и Ювентусом (4: 1), дала положительный результат. Также сообщалось, что это не первый случай, когда Серхио Рамос проваливает допинг-тест.

 

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