УЕФА открыл против Ворсклы дисциплинарное расследование - СМИ

Матч Ворсклы и Арсенала пройдет в присутствии болельщиков

Европейский футбольный союз (УЕФА) начал дисциплинарное расследование против Ворсклы и Карабаха по мотивам их очного матча четвертого тура Лиги Европы в Полтаве, сообщает Report.az.

Как сообщает источник, дело открыто по одной и той же статье: "Бросание на поле предметов и использование пиротехники". Этот вопрос будет рассмотрен 13 декабря.

Таким образом, не будет никаких ограничений на посещение болельщиками домашнего матча Ворсклы против лондонского Арсенала, который состоится 29 ноября.

Напомним, матч Ворскла - Карабах дважды останавливался из-за беспорядков на трибунах.

Ворскла с результатом 0:1 уступила азербаджанскому Карабаху в четвертом туре группового раунда Лиги Европы, что стало третьим поражением украинской команды в турнире.