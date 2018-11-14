14 ноября 2018, среда

УЕФА открыл против Ворсклы дисциплинарное расследование - СМИ

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Матч Ворсклы и Арсенала пройдет в присутствии болельщиков

Матч Ворсклы и Арсенала пройдет в присутствии болельщиков

Европейский футбольный союз (УЕФА) начал дисциплинарное расследование против Ворсклы и Карабаха по мотивам их очного матча четвертого тура Лиги Европы в Полтаве, сообщает Report.az.

Как сообщает источник, дело открыто по одной и той же статье: "Бросание на поле предметов и использование пиротехники". Этот вопрос будет рассмотрен 13 декабря.

Таким образом, не будет никаких ограничений на посещение болельщиками домашнего матча Ворсклы против лондонского Арсенала, который состоится 29 ноября.

Напомним, матч Ворскла - Карабах дважды останавливался из-за беспорядков на трибунах.

Ворскла с результатом 0:1 уступила азербаджанскому Карабаху в четвертом туре группового раунда Лиги Европы, что стало третьим поражением украинской команды в турнире.

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