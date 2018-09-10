УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины

После матча группового этапа Лиги наций Чехия - Украина Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении украинской команды.
Относительно сборной Украины УЕФА планирует применить санкции за поведение болельщиков, которые использовали пиротехнику, бросали посторонние предметы и выбегали на поле, сообщает официальный сайт организации.
УЕФА также обвиняет чешскую сборную в том, что из-за отсутствие света на стадионе поединок пришлось перенести на 15 минут позже. Кроме этого, чешскую сторону обвиняют в недостаточной организации, а также обращают внимание на болельщиков, которые выбегали на поле.
В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины победила на выезде Чехию со счетом 2:1, а во втором дома одолела Словакию.
Сразу после финального свитка матча между сборными Чехии и Украины чешская полиция арестовала восьмерых болельщиков украинской команды.
Позже Федерация футбола Украины сообщила о освобождении восьми украинских болельщиков, задержанных чешской полицией.
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