УЕФА открыл дело по поводу флага "ДНР" на матче Рома - Шахтер - СМИ

В УЕФА будут расслудовать появление флага "ДНР" на матче Рома - Шахтер

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против римской Ромы относительно вывешенного флага так называемой "ДНР" на трибунах во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Шахтера, сообщает Футбол 24 со ссылкой на собственные источники в пресс-службе УЕФА.

По информации источника, дисциплинарное производство против Ромы открыто согласно пункту 2 (подпункт e) статьи 16 Дисциплинарного регламента УЕФА: провокационное поведение политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера.

Также открыто дело за использование пиротехники и затягивание времени болбоями.

Ранее появилась информация, что УЕФА взялся за рассмотрение жалобы Федерации футбола Украины на появление флага военно-террористической организации "ДНР" во время ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер.

ФФУ попросила УЕФА и ФАРЕ (организация Футбол против расизма в Европе, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе) добавить символику военно-террористических "ЛДНР" в перечень запрещенных во время матчей

В деле, которое указано на официальном сайте УЕФА, на момент публикации новости нет упоминания о расследовании появления флага военно-террористической "ДНР" во время этого поединка на трибунах с итальянскими болельщиками. В то же время, Союз открыл дисциплинарное дело по поводу фанатов Ромы за использование пиротехники, а также по поводу мальчиков, подающих мячи, за затягивание времени по ходу матча.

Ранее сообщалось, что УЕФА не открыл дело по поводу появления флага "ДНР" во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер.