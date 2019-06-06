УЕФА оштрафовал полуголую модель, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов Вчера, 11:44 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Toby Melville Девушка заплатит 15 тысяч евро штрафа REUTERS/Toby Melville

УЕФА оштрафовал модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финального матча Лиги чемпионов в Мадриде.

Как сообщает Marca, пять тысяч евро Волански заплатит непосредственно за то, что выбежала на газон, поскольку это запрещено правилами безопасности.



Еще 10 тысяч евро модель должна заплатить за рекламу контента для взрослых: на купальнике, в котором она появилась на поле, был логотип порнографического пранк-шоу ее бойфренда Виталия Здоровецкого.

По данным издания, доходы, которые могла получить пара от рекламы, значительно превышают общую сумму штрафа.

Напомним, на 18-ой минуте финального матча Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом на поле выбежала болельщица в черном купальнике. Судья был вынужден приостановить игру. Пробежку девушки быстро пресекли стюарды, которые увели ее за пределы футбольного поля.

За день аудитория модели в Instagram возросла с 300 тысяч до 2,5 миллионов подписчиков.

После этого Instagram заблокировал аккаунт Волански.

