УЕФА не разрешил играть Динамо на Олимпийском после 16 апреля

Динамо два домашних матча Премьер-лиги второй части сезона сыграет не на Олимпийском

Киевское Динамо не будет играть на НСК Олимпийский после 16 апреля, поскольку УЕФА будет готовить арену к финалу Лиги чемпионов.

Об этом сообщил директор стадиона Виктор Анисимов в интервью Футбол 24. По его словам, УЕФА возьмет арену под свое руководство и не планирует разрешать проведение никаких матчей.

"С 16 апреля Олимпийский переходит под управление УЕФА, поскольку так определено договорными условиями, которые были выдвинуты УЕФА в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов", - сказал Анисимов.

Также директор заметил, что стадион для обустройства должен быть сдан "чистым", без рекламных щитов и банеров.

"Что касается футбольных матчей, то на сегодняшний день мы не получали ни одного официального разрешения от УЕФА на проведение любого матча на стадионе после 16 апреля. Ни заявок, ни официальных разрешений у нас пока нет", - резюмировал Анисимов.

Отметим, что во время подготовки НСК Олимпийский к финалу Лиги чемпионов Динамо сыграет два домашних матча: против Мариуполя (5 мая) и против Шахтера (19 мая).

Накануне стало известно, что НСК Олимпийский будет закрыт с 14 апреля по 5 июня из-за подготовки к проведению финала Лиги чемпионов-2018.

На прошлой неделе стартовала подача заявок на билеты на финал Лиги чемпионов сезона-2017/18. Ранее появились подробности о покупке билетов на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве - болельщики смогут подавать заявки с 15 по 22 марта.

Финал Лиги чемпионов-2018 состоится 26 мая.