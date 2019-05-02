УЕФА назвал символическую сборную недели Лиги чемпионов Сегодня, 18:16 159 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Albert Gea Барселона победила Ливерпуль со счетом 3:0 REUTERS/Albert Gea

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал символическую сборную по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в символическую сборную попали семь игроков Барселоны - голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитники Жерар Пике, Хорди Альба и Серхи Роберто, полузащитник Коутиньо и нападающие Луис Суарес и Лионель Месси.

Еще четверо футболистов в команде недели оказались из Аякса - защитники Дейли Блинд и Маттейс де Лигт, а также полузащитники Хаким Зиех и Донни ван де Бек.

⚡️ Встречаем! Команда недели #ЛигаЧемпионов по результатам в Fantasy Football 💪



Как вам такой вариант? 🤔 pic.twitter.com/qsRel8xeWD — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 мая 2019 г.

В первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов Аякс (Нидерланды) на выезде победил Тоттенхэм (Англия) 1:0, а Барселона (Испания) дома разгромила Ливерпуль (Англия) 3:0.