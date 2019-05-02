#
Олег Панфилов
Зачем Кремль раздает российские паспорта
Наталья Кадя
Реванш неизбежен. На что мы способны после поражения
Олег Шама
Снять, чтобы глаз не мозолила
Иван Верстюк
Кого и что стоит заметить Зеленскому
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

УЕФА назвал символическую сборную недели Лиги чемпионов

Сегодня, 18:16
159
Цей матеріал також доступний українською
УЕФА назвал символическую сборную недели Лиги чемпионов - фото

REUTERS/Albert Gea

Барселона победила Ливерпуль со счетом 3:0

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал символическую сборную по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в символическую сборную попали семь игроков Барселоны - голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитники Жерар Пике, Хорди Альба и Серхи Роберто, полузащитник Коутиньо и нападающие Луис Суарес и Лионель Месси.

Еще четверо футболистов в команде недели оказались из Аякса - защитники Дейли Блинд и Маттейс де Лигт, а также полузащитники Хаким Зиех и Донни ван де Бек.

В первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов Аякс (Нидерланды) на выезде победил Тоттенхэм (Англия) 1:0, а Барселона (Испания) дома разгромила Ливерпуль (Англия) 3:0.

Теги:   Луис Суарес Лионель Месси Лига Чемпионов Аякс ФК Барселона

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 23:59

img
Барселона - Ливерпуль 3:0. События по минутам матча Лиги чемпионов
24188
Футбол

30 апреля, 23:58

img
Тоттенхэм - Аякс 0:1. События по минутам матча Лиги чемпионов
8661
Футбол

Вчера, 18:31

img
У легендарного экс-голкипера Реала случился инфаркт - СМИ
4276

Главное

Финансы

Сегодня, 15:28

img
Убытки ПриватБанка от связанных с экс-акционерами кредитов увеличились до 209,5 млрд грн
Страны

Вчера, 21:20

img
Скандал с Huawei: министра обороны Великобритании отправили в отставку
Политика

Сегодня, 16:57

img
Адвокат Трампа говорил с Луценко о деле против компании, в которой работал сын Байдена - NYT