УЕФА назвал символическую сборную недели Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал символическую сборную по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, в символическую сборную попали семь игроков Барселоны - голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитники Жерар Пике, Хорди Альба и Серхи Роберто, полузащитник Коутиньо и нападающие Луис Суарес и Лионель Месси.
Еще четверо футболистов в команде недели оказались из Аякса - защитники Дейли Блинд и Маттейс де Лигт, а также полузащитники Хаким Зиех и Донни ван де Бек.
В первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов Аякс (Нидерланды) на выезде победил Тоттенхэм (Англия) 1:0, а Барселона (Испания) дома разгромила Ливерпуль (Англия) 3:0.