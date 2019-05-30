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УЕФА назвал символическую сборную Лиги Европы

Вчера, 18:51
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УЕФА назвал символическую сборную Лиги Европы - фото

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Азар (слева) и Педро (справа) попали в символическую команду сезона Лиги Европы

Технические наблюдатели Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составили символическую команду сезона Лиги Европы.

В символическую сборную УЕФА по версии наблюдателей организации попали 18 игроков, среди которых восемь представителей чемпиона Лиги Европы - лондонского Челси.

Команда сезона Лиги Европы выглядит следующим образом:

Вратари: Кевин Трапп (Айнтрахт), Кэпа Аррисабалага (Челси)

Защитники: Алекс Гримальдо (Бенфика), Сеад Колашинац (Арсенал), Лоран Косьельни (Арсенал), Давид Луис (Челси), Сесар Аспиликуэта (Челси), Данни да Коста (Айнтрахт)

Полузащитники: Макото Хасебе (Айнтрахт), Филипп Костич (Айнтрахт), Жоржиньо (Челси), Н'Гола Канте (Челси)

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Оливье Жиру (Челси), Лука Йович (Айнтрахт), Жоау Фелиш (Бенфика), Педро Родригес (Челси), Эден Азар (Челси)

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Накануне Челси победил Арсенал (4:1) в финале Лиги Европы и стал победителем турнира.

Теги:   Эден Азар Футбол Лига Европы Арсенал (Лондон) ФК Челси

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