УЕФА назвал символическую сборную Лиги Европы
Технические наблюдатели Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составили символическую команду сезона Лиги Европы.
В символическую сборную УЕФА по версии наблюдателей организации попали 18 игроков, среди которых восемь представителей чемпиона Лиги Европы - лондонского Челси.
Команда сезона Лиги Европы выглядит следующим образом:
Вратари: Кевин Трапп (Айнтрахт), Кэпа Аррисабалага (Челси)
Защитники: Алекс Гримальдо (Бенфика), Сеад Колашинац (Арсенал), Лоран Косьельни (Арсенал), Давид Луис (Челси), Сесар Аспиликуэта (Челси), Данни да Коста (Айнтрахт)
Полузащитники: Макото Хасебе (Айнтрахт), Филипп Костич (Айнтрахт), Жоржиньо (Челси), Н'Гола Канте (Челси)
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Оливье Жиру (Челси), Лука Йович (Айнтрахт), Жоау Фелиш (Бенфика), Педро Родригес (Челси), Эден Азар (Челси)
Накануне Челси победил Арсенал (4:1) в финале Лиги Европы и стал победителем турнира.