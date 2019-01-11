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УЕФА назвал символическую команду года по версии болельщиков

Сегодня, 20:09
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Больше всего голосов набрал обладатель Золотого мяча-2018 Лука Модрич

Фото: УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал символическую футбольную команду 2018 года по версии болельщиков.

Всего в голосовании, которое проходило в течение месяца, приняли участие более 1,8 млн болельщиков, сообщает официальный сайт УЕФА.

Больше всего голосов набрал полузащитник Реала, обладатель Золотого мяча-2018 Лука Модрич. За хорватского хавбека проголосовали более 115 тысяч респондентов.

Второе и третье места по количеству голосов с небольшим отрывом заняли нападающий Ювентуса Криштиану Роналду и форвард Барселоны Лионель Месси соответственно.

Интересно, что в символическую сборную не попали лидер Ливерпуля Мохамед Салах и звездный нападающий ПСЖ бразилец Неймар.

Символическая сборная УЕФА по версии болельщиков:

Вратарь: Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Защитники: Серхио Рамос (Реал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Рафаэль Варан (Реал), Марсело (Реал)

Полузащитники: Н'Голо Канте (Челси), Лука Модрич (Реал), Эден Азар (Челси)

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Реал/Ювентус)

В конце августа УЕФА назвал лучших футболистов сезона 2017/2018.

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